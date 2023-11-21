الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: الدبلوماسية المصرية نجحت في تغيير نظرة المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية

دخول مساعدات لغزة
دخول مساعدات لغزة

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر هي حائط الصد الأول في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهي منذ أحداث 7 أكتوبر وهي تواصل تقديم الدعم للقطاع سواء سياسيًا أو إنسانيًا أو دبلوماسيًا، في إطار حرصها على كافة أوجه المساعدات، والعمل على كسر الحصار بقطاع غزة.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن الدولة المصرية نجحت في تغيير نوعي لوجهة النظر الدولية، التي تقف إلى جانب إسرائيل بشكل فج، دون أن يكون مراعاة للطرف الآخر.

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وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر نجحت بدبلوماسيتها الرشيدة والواعية، في تغيير نظرة المجتمع الدولي، الذي أصبح ينظر إلى القضية الفلسطينية، أنه لا حل لهذه القضية، في منطقة الشرق الأوسط إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وهذا ما أكده كل قادة الدول، بوجوب إقامة دولة فلسطينية.

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