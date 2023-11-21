برلماني: إسرائيل تطمس الحقيقة بقصف الصحفيين في غزة

قال عماد خليل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام لحظة تاريخية فارقة تحت قبة مجلسنا، نؤكد مرارًا وتكرارًا إن مصر دعت العالم كله للحل العادل للقضية الفلسطينية وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم يوم 7 أكتوبر الماضي، وكان الموقف المصري نبيل ويتسم بالإنسانية رغم تجاهل العالم كله للمشاهد التي نراها يوميًا من قتل الأطفال والنساء، إذ إن هناك أكثر من 13 ألف شهيد حتى الآن و70% منهم من النساء والأطفال.

وتابع: «العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 5500 طفل على الأقل، و3500 سيدة، فضلا عن وجود 201 طبيب وممرض ومسعف ورجال الدفاع المدني إلى جانب أكثر 60 صحفيًا من أجل طمس الحقيقة وعدم خروجها للعالم».