عبدالهادي القصبي: الشعب المصري تؤلمه المشاهد الوحشية المرتكبة بحق سكان غزة

قال النائب عبدالهادي القصبي، إن طلب الإحاطة المقدم منه موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن المجازر التي يرتكبها العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وعدم وضح السياسيات إزاء مسألة التهجير القسري.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي ليعلن للعالم بكل قوة ووضح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل إلى الشوارع مؤيدا للقيادة السياسية ومطالبا بعدم تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم عقد رئيس البرلمان جلسة تاريخية بحضور كل نواب الشعب وأجمعوا فيها على تفويض الرئيس السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومي.

وتابع: “الشعب المصري يتابع تلك القضية من خلال شاشات التليفزيون لحظة بلحظة، ونشاهد تصعيدا ومجازر ترتكب ضد الشعب الفلسطيني من قبل قاتلي الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن قيامهم بهدم المنازل والتعدي على المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب، تلك المشاهد مؤلمة”.

وواصل: “لدى الشعب المصري قلق تجاه الأمر سالف الذكر، ومن حقه أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها تجاه تلك المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فضلا عن الاستماع إلى رأي الحكومة المصرية إزاء الإعلام الإسرائيلي والإعلام الدولي وما يصيغه من إشاعات ومغامرات”.