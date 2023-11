حفلات ديسمبر 2023| الشاب خالد في أمسية شتوية بالسعودية

يحيي مغني الراب الشهير الشاب خالد في السعودية، بحفل غنائي جديد ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام في أنحاء المملكة مع نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل الشاب خالد في مدينة العلا بالسعودية

ومن المقرر أن يقام حفل الشاب خالد في الأول من ديسمبر المقبل في مدينة العلا داخل قاعة المرايا الشهيرة، التي تبرز الطبيعة الجبلية الخلابة للعلا.

أسعار تذاكر حفل الشاب خالد في مدينة العلا

وانقسمت أسعار تذاكر حفل الشاب خالد في مدينة العلا إلى 3 فئات:

الذهبية ابتداءً من 700 ريال سعودي

المميزة 900 ريال سعودي

البلاتينية 9990 ريال سعودي

كانت أحدث الإصدارات الغنائية للشاب خالد من خلال كليب “Come Together” والذي سجل أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتضمنت الأغنية رسالة حب وسلام للعالم باللهجة المغربية واللغة الأسبانية والإنجليزية .

ويقول مطلع الأغنية "Woh oh, oh oh oh oh

Asere, qué volá yallah ya chabab

Woh oh, oh oh oh oh

Khali el fen yejma3 le9loub fi kol makan

Oran to Santiago (Santiago)

Santiago to L.A. (to L.A.)

We're gonna come together (come together)

Once you come, you're gonna stay (ya lila)

Come together (ya lila, lila)

Come together (ya lila, lila)

Come together, love will lead the way (ya)

Come together (ya lila, lila)

Come together (ya lila, lila)

From Oran to Santiago to L.A