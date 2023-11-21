برلماني: المجتمع الدولي يقف متفرجًا على جرائم إسرائيل

قال النائب أحمد العوضي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات صارخة وجرائم حرب تدار بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وهذه الانتهاكات تدار وسط صمت دولي شديد للغاية، وتخالف القانون الدولي الإنساني.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجتمع الدولي لا يقوم بدوره لإيقاف إسرائيل عن هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن الصحف ووسائل الإعلام تتداول مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهذا المخطط يضر بالأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية.



وأكد، على الرفض القاطع للتهجير الفلسطيني القسري الذي تقوم به إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى تأكيد القيادة السياسية بأن الأمن القومي المصري خط أحمر وعدم قبولها لمسألة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم كونه يضر بالقضية إضافة إلى رفض الشعب والقيادة الفلسطينية لهذا المبدأ.

ووجه، تساءلا للحكومة، حول ما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطيني في حالة حدوثه وإيقاف هذا المخطط، لافتا إلى أن إسرائيل تتمادى في ارتكاب الانتهاكات ضد أشقائنا الفلسطينيين، مؤكدا على تعاطف ودعم الشعب المصري كله للقضية الفلسطينية.