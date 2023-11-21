الاتحاد ينتعش بفكر جديد بعد التخلص من حراس المرمى المدربين

عانى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال المنافسات الماضية منذ بداية الموسم الحالي من هبوط كبير في المستوى تسبب في فقدان الكثير من النقاط، وتعددت التعثرات بسبب وجود عدة أزمات داخل النادي جاءت على خلفيتها هذة العواقب.

تعثر نادي الاتحاد في 6 مرات بمسابقة الدوري ما بين الهزيمة والتعادل، ونجح في خطف الانتصار على نادي الخلود بكلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، بجانب هزيمة في دوري أبطال آسيا، وخلال 19 مباراة تعثر الفريق في 8 مرات.

الاتحاد يتخلص من حراس المرمى المدربين

قد يكون سببها هو اختفاء الفكر الهجومي للمدربين القادر على حسم النتيجة، والذي يؤكد اعتماد النمور خلال المواجهات الماضية على البناء أكثر من الخلف للهجوم بالاعتماد على الخط الدفاعي ووسط الملعب، بسبب وجود نونو سانتو على رأس القيادة الفنية والذي كان حارس مرمى سابق خلال فترة مسيرته الاحترافية كلاعب.

من المعروف أن كل لاعب بعدما يعتزل ويتجه للتدريب يكون متأثرًا بخبراته في مركزه الذي شغله طوال سنوات، مما يجعله يتولى التدريب من خلال ذلك الفكر والخبرات المكتسبه، والذي ينعكس في بعض الأحيان بالسلب على الفريق في حال التأخر او وجود عدد كبير من الإصابات داخل الفريق.

تعد الإصابات يجعل المدرب غير قادر على إيجاد فكر هجومي مختلف يحقق من خلاله الانتصارات، وهو ما حدث مع المدرب حسن خليفة والذي كان أيضًا حارس مرمى سابق في نادي الاتحاد، رغم توليه المهمة في لقاء وحيد لكنه لم يقدم فكر مختلف، ونجح العامل الفردي للاعبين في حسم نتيجة اللقاء بالفوز على أبها.

وأعلن نادي الاتحاد قبل ساعات تعيين المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ليقود المهمة الفنية للنمور خلال الفترة المقبلة، على أعتبار مشاهدة فكر مختلف داخل الملعب وتطور القوة الهجومية للعميد لينجح في استعادة السيطرة والعودة لمراكز التقدم في جدول الترتيب.

أما عن مارسيلو جاياردو كلاعب كرة قدم وخلال مشاركته كلاعب وسط ملعب فقد سجل 90 هدف خلال 411 مباراة طوال مسيرته، وبعدما انتقل كمدرب للأندية تولى المهمة في 422 مباراة حقق الانتصار في 227 مواجهة وتعادل في 111 لقاء وخسر في 84 مباراة، فهل ينجح في استعادة وضع ومكانه الاتحاد والتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي.