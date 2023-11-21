مستشار شيخ الأزهر تستقبل وفدا طلابيًا روسيًا للوقوف على احتياجاتهم

استقبلت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، «وفدًا طلابياً روسيا» من الطلاب والطالبات الروس الوافدين للدراسة بالكليات والمعاهد الأزهرية المختلفة؛ للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم وتقديم الدعم والرعاية اللازم لهم.



رحبت مستشار شيخ الأزهر بالطلاب الروس الدارسين بمختلف الكليات والمعاهد الأزهرية، معربةً عن سعادتها بتوافد أعداد كبير منهم لمصر للدراسة في معاهد وكليات الأزهر الشريف، مشيرةً أن هذا التوجه المحمود يعكس مدى ثقة دول العالم في الأزهر الشريف كمنارة للعلم وقبلة لمن يرغبون في دراسة العلوم العربية والشرعية وفق منهج الأزهر الوسطي المعتدل، ويؤكد أيضًا على احتضان مصر لقصادها من أبناء دول العالم المختلفة.

الطلاب الوافدين يسهمون في نشر منهج الأزهر الوسطى فى بلادهم



واستمعت مستشار شيخ الأزهر الدكتور نهلة الصعيدي «للوفد الطلابي الروسي» للوقوف على احتياجاتهم، مشيرةً إلى أن الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر يحظون باهتمام ورعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومن خلفه العاملين بكلياته ومعاهده كافة، كونهم يمثلون سفراء للأزهر في بلادهم، والأزهر الشريف لا يدخر جهدًا في توفير الرعاية اللازمة لهم، فالطلاب الوافدين يسهمون في نشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل في بلادهم عقب تخرجهم من جامعاته ومعاهده.



من جانبه أشاد «الوفد الطلابي الروسي» بالدور الكبير الذي يقوم فضيلة الإمام الأكبر في نشر تعاليم الإسلام السمحة في الداخل والخارج، وحرصه على تقديم الدعم والرعاية للطلاب الروسيين الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، متوجهين بالشكر لفضيلته، ولجميع العاملين بالكليات والمعاهد الأزهرية، مؤكدين على حرصهم، وحرص بلادهم على دعم علاقاتها الثقافية مع مؤسسة الأزهر للاستفادة من مناهجه وخبراته المختلفة في المجالات العلمية والثقافية والتربوية.

دخلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لإخواننا وأهلنا في القطاع، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.

تعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق.