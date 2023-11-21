إحالة 144من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 144من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي اعدها، الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 135 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقري الفروسات وجديدة المنزلة والعامرة وكفر حجاج والمركز الحضري بالمنزلة ومستشفي المنزلة المركزي بنطاق مدينة ومركز المنزلة، والوحدات الصحية بقري كتامه وشرنقاش وديسط والطويلة وكفر الطويله بمركز طلخا،كما يشمل عدد 5 من العاملين بمراكز شباب الطويلة وديسط مركز طلخا وايضا عدد 4 من العاملين بالادارة البيطرية والوحدة البيطرية بمدينة ومركز المنزلة.

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون اذن رسمي وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار اليه.