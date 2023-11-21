"التهديدات الموجهة للأمن القومي".. ندوة بجامعة بني سويف

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بكلية السياسة والاقتصاد، اليوم، ندوة بعنوان "التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث حاضر في الندوة اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وبحضور الدكتورة نجلاء بكر عميد الكلية، والدكتور عبد الرحمن عبد العال مدير و وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والطلاب.

تناولت الندوة عدة موضوعات منها ضرورة التفرقة بين مفاهيم كل من المخاطر والتحديات والتهديدات والأخطار لاختلاف استراتيجيات كل منها من جانب الدول، وتحليل المشروعات الإقليمية التوسعية في المنطقة العربية، وهي كل من المشروع الإسرائيلي والإيراني والتركي وما يمثله من تهديد للأمن والدور الإقليمي لمصر.

بالإضافة إلى التأكيد على أن الإدارة الاحترافية من جانب القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الأمنية، للتصدي لهذه التهديدات، والتوظيف الأمثل لأوراق الضغط المصرية سواء في مواجهة الحرب في غزة أو في تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان أو في مواجهة قضية سد النهضة، فضلاً عن أن وعي الشعب بهذه التهديدات ومساندته للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثل عاملاً مهماً في نجاح استراتيجيتها في التعامل معها.

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