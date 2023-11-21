غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية علاجية مجانية بأبوقرقاص

تنظم مديرية الصحة بالمنيا ، غداً الأربعاء ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية النويرات ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، وذلك على مدار يومي 22 و 23 من نوفمبر الجاري 2023 .

ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية، وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، ستضم العديد من التخصصات منها ، (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق محافظة المنيا.