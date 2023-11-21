وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي القناطر الخيرية

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية بجولة مرورية مفاجئة لمستشفي القناطر الخيرية المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستيفاء عربة الطوارئ.

كما تفقد جميع أقسام المستشفي من عمليات، والأشعة، والمعمل ،والحضانات، والرعايات المركزة، بالإضافة إلي التأكد من الانضباط الإداري وتواجد جميع افراد الطاقم الطبي النوباتجي وذلك بحضور الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي أثناء المرور .

حيث أكد وكيل الوزارة من اتباع معايير الجودة ومعايير مكافحة العدوي، ومن توافر كافة الأدوية والمستلزمات بالمستشفي.

وأكد أثناء المرور أنه من أهم أولوياته تشغيل مجمع للرعايات المركزة يضم أكثر من ١٣٠ سرير للمساهمة في القضاء علي قوائم الإنتظار للرعايات المركزة بالمحافظة، وتشغيل وحدة لجراحة المخ والأعصاب بالمستشفي، وتشغيل وحدة متخصصة لجراحات الأطفال، بجانب التوسع في جراحات العظام للانتهاء من قوائم الانتظار للجراحات المتقدمة.

وفي ختام جولته المرورية تقدم الدكتور حموده الجزار بالشكر لمدير المستشفي و لطاقم العمل علي الأداء المميز والالتزام بالنوباتجية.