الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عشرات الشهداء في قصف للاحتلال على المستشفى الإندونيسي

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتقاء عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

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وقال الدكتور محمد الرن، رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي، إن المستشفى محاصر، وكل من يخرج منه تكون حياته عرضة للخطر، مشيرًا إلى أن المستشفى هدف للقصف العشوائي، ولا توجد تعليمات بشأن مصير المرضى.

وأكد رئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الإندونيسي أن الاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى، ما أخرجه عن الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، إنه تم إجلاء نحو 120 شخصًا من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وفي سياق متصل ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها تسلمت بالأمس 70 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ - في بيان صحفي مقتضب - إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد.

واستنكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

وأضاف السديس في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

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