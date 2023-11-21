"الإسعاف الطائر" ينقل 12 طفلاً من غزة لمستشفى العاصمة الإدارية.. امكانياته خيال

تسائل عدد كبير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن "الإسعاف الطائر"، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة عن نقل 12 طفلاً من قطاع غزة إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة "الإسعاف الطائر"، نظراً للوضع الصحي للأطفال المبتسرين.

ويعتبر الإسعاف الطائر هو الاختيار الأول والأنسب لنقل المرضي للذي يتعين عليهم السفر لمسافات طويلة أو متوسطة بشكل آمن وسريع وتحت إشراف طاقم طبي متخصص.

خدمة الإسعاف الطائر في مصر

وتعتبر خدمة الإسعاف الطائر في مصر إضافة كبيرة لمنظومة الإسعاف المصرية، من خلال تنظيم عمليات نقل الحالات الحرجة ونقل المرضي والمصابين إلى المستشفيات المعنية.

وقد قامت وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية باعتماد مهابط الطائرات، على أن تضم كل طائرة طاقماً فنياً من قوات الدفاع الجوي وطاقماً طبياً من وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المرضي.

تكلفة الإسعاف الطائر

تعد تكلفة الإسعاف الجوي أو تكلفة الإخلاء الطبى تتفاوت ما بين رحلة لآخري طبقاً لعوامل عديدة والتي قد تساهم في تحديد أسعار الإسعاف الطائر وهي كما يلي:

مسار الرحلة

تعتمد تكلفة الإسعاف الطائر بشكل أساسي على المسافة بين نقطة المغادرة ونقطة الوصول، ومع ذلك، فإن التكاليف لا ترتفع بشكل مباشر مع المسافة المقطوعة ولكن يتم حسابها بشكل فردي من قبل الفريق الاستشاري.

الحالة الصحية للمريض

يتم اختيار الطاقم الطبي المتخصص المرافق للمريض وكذلك الأجهزة الطبية الضرورية تبعاً للحالة الصحية للمريض، وبالاعتماد على نتيجة التشخيص قد يصبح من الضروري اختيار إسعاف جوي على مستوي سطح البحر من أجل توفير مستوي ضغط يعادل الضغط الجوي على سطح الأرض مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي تتأثر أسعار نقل المريض بالطائرة.

هل يغطي التأمين الصحي الخاص بي تكلفة الإسعاف الطائر؟

في بعض الأحيان يغطي التأمين الصحي التكلفة الكاملة لرحلة الإسعاف الطائر ولكن في بعض الأحيان يغطي جزء منها فقط.

وفي حالة رفض شركة التأمين لتحمل التكاليف، يتم تنفيذ رحلة النقل الجوي بدون تغطية تأمينية، وفي هذه الحالة لن تكون بحاجة إلى إثبات إن كان لديك تأميناً أو أن تكون عضواً في أي منظمة أو خطة تأمين معينة.