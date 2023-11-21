الأسهم الأوروبية ترتفع وسط خسائر في القطاع المالي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، وسط تراجع في القطاع المالي بدد مكاسب أسهم شركات التعدين، في حين يواصل المستثمرون البحث عن أدلة تدعم التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى انتهت من رفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش. ومع تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة، ارتفع مؤشر أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مدعوما بزيادة أسعار المعادن.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أبقى خلاله على أسعار الفائدة دون تغيير والمقرر نشره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية تصدر سهم شركة سونوفا السويسرية لصناعة أجهزة المساعدة السمعية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بارتفاعه 6.4 بالمئة مدعوما بنتائج الشركة.

وصعد سهم راينميتال 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية عن استراتيجيتها لعام 2026.

وفي الوقت نفسه هبط سهم مونتي دي باشي دي سيينا 3.8 بالمئة بعد أن باعت إيطاليا حصة تبلغ 25 بالمئة في البنك الذي حصل على مساعدة لإنقاذه.

الأسهم الأوروبية

واستقرت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، بعد أداء أسبوعي قوي جاء مدفوعا بزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة، فيما محا تراجع قطاع الرعاية الصحية مكاسب أسهم قطاع الطاقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية، بعد أن قفز بنحو 3% تقريبا الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس.

وبعدما تزايدت توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في 2024 وأن يكون أول خفض بحلول أبريل نيسان، بدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حالة التفاؤل في السوق بإشارتهم إلى أن التضخم ما يزال مرتفعا وأن الاقتصاد قوي إلى حد ما.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة الأسهم الأوروبية بنسبة 0.7%، بينما هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.6% بعدما هوى سهم باير الألمانية للأدوية والمبيدات بنسبة 12% لأدنى مستوى في 12 عاما على خلفية إلغاء تجربة كبيرة وفي المراحل النهائية لعقار جديد مضاد للتجلط.

وهبط المؤشر داكس الألماني فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.1%.

وانخفض سهم أشتيد غروب البريطانية لتأجير المعدات 13.5% بعد توقع الشركة تسجيل أرباح سنوية أقل من التوقعات وتكلفة استهلاك تتجاوز ملياري دولار خلال العام.