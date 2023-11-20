البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر13.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين عن مكاسبها الصباحية، متأثرة بعمليات بيعية قادها المستثمرين العرب.
خسر رأس المال السوقي للأسهم على 13.8مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.666.0 تريليون جنيه.
هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوي 24760نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى4856 نقطة.
خسرمؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 7155نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 13.6 جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 4.1 مليار جنيه.