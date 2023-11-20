أسواق الأسهم الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.14%، ليصل الى مستوى نحو 2390.44 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 4.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2556 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على تراجع بما يصل نسبته نحو 0.58 %، بواقع 59.90 نقطة، لينزل إلى مستوى 10181.27 نقطة.

وتم خلال جلسة ،اليوم، فى الأسهم القطرية تداول 148 مليونا و917 ألفا و971 سهما، بقيمة 428 مليونا و948 ألفا و731.691 ريالا، نتيجة تنفيذ 15990 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 594 مليارا 374 مليونا 653 ألفا و369.170 ريالا، مقابل 598 مليارا و761 مليونا و333 ألفا و890.900 ريالا، في الجلسة السابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم فى مسقط تغلق على انخفاض

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4614.20 نقطة منخفضًا بما يصل الى نحو 8.2 نقاط، وبنسبة بلغت 0.18 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت عند مستوى 4622.35 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الأسهم فى مسقط نحو 3 ملايين و118 ألفًا و635 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بما يصل الى نحو 24.8 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها 4 ملايين و144 ألفًا و761 ريالًا عُمانيًّا.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,945.21 نقطة بارتفاع قدره نحو 1.11 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.75 نقطة بارتفاع قدره نحو 0.31 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية ثلاثة ملايين و56 ألفا و885 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و782 ألفا و606 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.