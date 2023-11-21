الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا 70 شاحنة مُحملة بالمساعدات من نظيرنا المصري

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن طواقمها تسلمت أمس 70 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، مُحملة بالمساعدات الإنسانية.

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وقالت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ - في بيان صحفي مقتضب - إن الشاحنات احتوت على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

 

وأشارت المتحدثة إلى أنه بذلك يصبح عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة 1353 شاحنة؛ أي ما يعادل حوالي 42 شاحنة في اليوم الواحد.

وفي سياق متصل استنكر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، اليوم الثلاثاء، ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وارتكاب المجازر، خاصة بحق الأطفال والنساء.

 

وأضاف السديس في بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم في مخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

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