الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على المساعدات التي تصل مستشفيات غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي مقتضب - أن غزة لا تزال بحاجة للمزيد من المساعدات خاصة الطبية، وأن المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أن مستشفى القدس خرج عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن وسيلة الاتصال الوحيدة بالمستشفيات الان باتت من خلال الصليب الأحمر الدولي.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة صعبة للغاية، مشيرة إلى أن هناك 130 مخبزا توقف عن العمل تماما بسبب نقص الوقود.

وشددت عطيفة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل لإدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك نقصا شديدا في الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بقطاع غزة، لافتة إلى أن "هناك صرخات إنسانية كثيرة ويجب أن يضغط صُناع القرار على إسرائيل".

وتطرقت إلى أن هناك صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق، كما أننا لدينا طاقم من الموظفين يعمل في قطاع غزة ويواجه صعوبات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.