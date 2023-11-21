محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية للأهالي ضمن مبادرة“ بيتك عمران“

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات تسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية ضمن مبادرة "بيتك عمران" والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا، بحضور أكثر من 2500 مواطن، وذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، العقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، المهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، الأستاذ أحمد الأعصر مدير جمعية الأورمان بالغربية والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

وبدأ اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة.

وأكد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، أن التمكين الاقتصادي يعزز القدرة الذاتية ويسهم في تحسين الحياة وان مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة والتنسيق مع جمعية الأورمان العريقة تتبنى مشروعات وأكشاك لتوفير فرص اقتصادية للمواطنين غير القادرين، مما يعزز الاستدامة ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل المحلية، كما يسهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع المحلية وتحفيز التفاعل الاقتصادي في الأماكن التي تعتمد على هذه المبادرات، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الرائدة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية حيث إن مساهماته الحاسمة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن ظروف الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الأورمان العريقة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وفي كلمته قال محافظ الغربية، إنه يجب أن نشكر جميعا في حدث اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهدى المواطن المصري الريفي البسيط مبادرة حياة كريمة التي تعد من أعظم الهدايا التي قدمها فخامته للشعب المصري فتقوم المبادرة بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة الشاملة البشرية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة المعيلة لهذه التجمعات الريفية مشيرا إلى أن هدايا فخامة الرئيس متعددة ولا تقف ومنها مبادرة بيتك عمران لحياة كريمة لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات الغير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، موجهًا الشكر لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على الجهود المبذولة، مختتما كلمته بقوله ما يقدم اليوم لأهالينا هو (من خير بلدنا لأهالي بلدنا – تحيا مصر بكم جميعا).

وعلي هامش اللقاء حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.

يذكر أن فاعلية اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.