بيت ثقافة صنعاء بالخارجة ينظم ورشة عمل "كيفية التعامل مع ذوي الهمم"

نظمت ورشة عمل "كيفية التعامل مع ذوي الهمم" إحدى الأنشطة الثقافية والفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، في بيت ثقافة صنعاء بالخارجة ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية للهيئة بالمنطقة

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي والتفاعل المجتمعي مع ذوي الهمم وتعريف المشاركين بكيفية التعامل معهم بطريقة حساسة ومتفهمة. يعتبر توعية المجتمع بقضايا ذوي الهمم أمرًا أساسيًا لضمان مشاركتهم الفعالة والمتكافئة في جميع جوانب الحياة، سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

وتعتبر الهيئة العامة لقصور الثقافة منصة مهمة لنشر الثقافة والفن وتعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع، ولذلك تولت تنظيم هذه الورشة لتعميم الوعي والتثقيف حول قضايا ذوي الهمم. قدمت الورشة بواسطة المدرب المتخصص راضي أحمد، الذي لديه خبرة تدريبية وتوجيهية في هذا المجال.

وتم تصميم الورشة بشكل تفاعلي ومشارك، حيث تم تبادل المعلومات والتجارب بين المشاركين. تناولت الورشة مواضيع مهمة مثل الإدراك الذاتي للأفراد من ذوي الهمم واحترام حقوقهم وكيفية توفير بيئة ملائمة لاحتياجاتهم المختلفة.

وتم تسليط الضوء أيضًا على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والمجتمع المحلي لتوفير فرص المشاركة الفعالة لذوي الهمم وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع. تم توفير مواد تعليمية وأنشطة تفاعلية لتعزيز التعلم العملي والتفاعل بين المشاركين.

المشاركون في الورشة عبروا عن تقديرهم وامتنانهم للفرصة التي منحتهم لفهم قضايا ذوي الهمم بشكل أفضل وكذلك لمشاركتهم الخبرات والتجارب الخاصة بهم. أكدوا على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورشات في المستقبل لنشر الوعي والتثقيف حول قضايا ذوي الهمم وتحقيق المزيد من التسامح والتعايش في المجتمع.

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