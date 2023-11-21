مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم مرسم للأطفال بعنوان "كل ما حولك"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عمرو البسيوني مرسم للأطفال بعنوان "كل ما حولك" في مكتبة الطفل والشباب بباريس. تم تنفيذ هذا المشروع الرائع من خلال تعاون فريق فرع ثقافة الوادي الجديد تحت قيادة ابتسام عبدالمريد.

مرسم "كل ما حولك" تم تنظيمه بهدف تشجيع الأطفال على التعبير الفني واستكشاف محيطهم القريب. تم منح الأطفال فرصة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الرسم والتلوين. تم تزويدهم بأقلام الرسم والألوان المائية ليتمكنوا من التعبير عن أي فكرة أو مفهوم يثير اهتمامهم.

من خلال هذا المشروع، تم تعزيز الابداع والتفكير الابتكاري لدى الأطفال. تمكنوا من رؤية الجمال في الأشياء اليومية وإبرازها بطريقة فنية. كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للمشروع هي تشجيع الأطفال على استكشاف محيطهم والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي يمكنهم رؤيتها في حياتهم اليومية.

ونجح الأطفال في توظيف مخيلتهم وتقنياتهم الفنية لإنشاء لوحات فريدة من نوعها. يعكس هذا المرسم تنوع الأفكار والرؤى التي تم إيجادها من قبل الأطفال في باريس. حقق المشروع شعبية كبيرة بين الأطفال وعائلاتهم وأثر إيجابيًا على البيئة الثقافية في المدينة.

باختصار، نجح مرسم "كل ما حولك" في إلهام الأطفال المشاركين للاستمتاع بالفن والتعبير الإبداعي عن أفكارهم. تعد هذه التجربة فرصة قيمة لتعزيز الثقة بالنفس وتعلم المهارات الفنية بين الأطفال في مكتبة الطفل والشباب بباريس. نأمل أن تستمر المبادرات المشابهة في تشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم الفنية وزرع حب الفن في قلوبهم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات