صحية ولذيذة| طريقة عمل جمبري بالثوم والكزبرة

الجمبري من الأكلات البحرية التي يمكنك تحضيرها بوصفات مختلفة ومتنوعة حسب الرغبة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضير جمبري بالثوم والكزبرة اللذيذ.

جمبري بالثوم والكزبرة

طريقة عمل جمبري بالثوم والكزبرة

المقادير

- مكونات تحضير زبدة الفانيليا

زبدة : 120 جراماً

فانيليا : 3 حبات

- مقبلات مع الجمبري :

توست : 2 شريحة (توست العجين الحامض)

لوز : 10 غم (مقطع ومحمص)

شبت : حفنة

ليمون : قطعة (ودجز)

جمبري: 9 حبات (أحمر)

زيت زيتون : 15 جم

ثوم : 4 جم (مفروم)

عصير ليمون : قطعة

قشرة ليمون : 1 حبة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

فلفل : حسب الرغبة (فلفل إسبليت)

جمبري بالثوم والكزبرة

طريقة التحضير

نشوح الروبيان الأحمر بزيت الزيتون ثم نقليه مع كونفيت الثوم، ونضيف زبدة الفانيليا، ثم نضع الروبيان في الطبق.

يتبل بشكل صحيح بعصير الليمون، وقشر الليمون، وملح مالدون، وفلفل إسبليت، ويُزين بالشبت المفروم، واللوز المقطع والمحمص، والليمون ودجز، ويُقدم بجانبه شرائح التوست المحمصة.

لتحضير زبدة الفانيليا:

نخرج الفانيليا من العيدان الطازجة، ونخلطها مع الزبدة التي تكون بدرجة حرارة الغرفة.