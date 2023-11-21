الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يستأنف مران الجماعي استعدادا لأبوسليم الليبي

مران الزمالك
مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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راحة من مران الأمس
 

وكان فريق الزمالك حصل على راحة من التدريبات أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر يوم الأحد الماضي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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