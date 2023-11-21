أوسوريو لمجلس الزمالك: "مفيش في جيبي غير ٣٠٠ دولار" !

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف طريف حدث خلال جلسة التفاوض التي تمت بين المدرب الكولومبي أوسوريو ومجلس إدارة نادي الزمالك لإنهاء أزمة مستحقاته بالتراضي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أوسوريو أبلغ الإدارة إنه يعاني من أزمة مادية كبيرة وأنه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته وقام بإخراج مبلغ ٣٠٠ دولار من لابسه مؤكدًا لهم أن هذا هو كل المبلغ الذي حوذته حاليًا.

وأتم شبانة بأن أوسوريو فعل ذلك في محاولة منه للحصول على مستحقاته سريعًا قبل أن يعلن المجلس لاحقًا التوصل إلى اتفاق مع المدرب الكولومبي.

موعد "تمديد" عقدى الشناوي وعبدالمنعم مع الأهلى

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم لتمديد تعاقدهم خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٨.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تمديد تعاقد الثنائي عقب مباراة ميدياما الغاني في بطولة إفريقيا الأسبوع المقبل.

وأضاف شبانة بأنه تم الاتفاق مع محمد عبدالمنعم على السماح له بالاحتراف الخارجي في حال وصول عرض مناسب له خاصة وأنه يرغب في خوض التجربة قبل منافسات كأس العالم المقبلة ٢٠٢٦.