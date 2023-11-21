أوسوريو تنازل عن جزء كبير من مستحقاته حبًا في الزمالك

تحدث محمد حبشى، وكيل أعمال الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لنادى الزمالك السابق، عن كواليس جلسة تسوية المستحقات المالية المتأخرة لموكله مع إدارة القلعة البيضاء.

وصرح حبشى عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «أوسوريو قام بالتنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية لدى نادى الزمالك، تقديرًا منه للوضع الحالى فى القلعة البيضاء وحرصًا منع على عدم الدخول فى أى أزمات مع النادى الأبيض وجمهوره».

وأضاف: «المبلغ الذى تنازل عنه أوسوريو يقترب من نصف مستحقاته المالية لدى الزمالك، وحصل بالفعل على باقى المستحقات».

واختتم: «أوسوريو لديه عدة عروض من أمريكا الجنوبية لكنه لم يقرر حتى الآن وجهته المقبلة وهو مستمر فى مصر حتى إنهاء بعض الأمور الشخصية قبل السفر».

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الإثنين عن تسوية مستحقات أوسوريو ومساعده فريدى هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضى بدون أى خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.