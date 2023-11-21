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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شاهد قبل العرض البوستر الرسمي لفيلم "درويلة"

فيلم درويلة
فيلم درويلة

نشرت أسرة فيلم "درويلة" البوستر التشويقى للعمل فى بداية للحملة الترويجية له من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مصحوباً بتعليق: "قريبًا"، استعدادًا لإطلاقه في دور العرض السينمائية المختلفة.

 

أحداث فيلم "درويلة" 

تدور أحداث فيلم "درويلة" حول الغموض والأكشن بشكل كبير على البوستر، حيث لم يظهر أي من نجوم الفيلم عليه، بينما ظهر رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

من ناحية أخرى، يذكر أن أسره عمل فيلم "درويلة" انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله.

 

أبطال فيلم "درويلة" 

فيلم "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وفكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار لمحمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

فيلم درويلة
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