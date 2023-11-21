عيد الأضحى 2024.. تفاصيل فيلم أحمد عز "فرقة الموت"

يوشك الفنان أحمد عز على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه "فرقة الموت"، والذي يجسد فيه دور ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، في إطار أكشن تشويقي، حيث ينتمي الفيلم لنوعيه أفلام الحركة والإثارة.

وكان أحمد عز بدأ تصوير العمل في 10 أكتوبر الماضي، بمشاهد مختلفة في أحداث الفيلم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ديكورات مختلفة مع مخرجه أحمد علاء، وحددت الشركة المنتجة للعمل موعد عرض الفيلم وهو عيد الأضحي المقبل 2024.

فيلم كيرة والجن:

أما عن آخر أفلام أحمد عز كان فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

كيرة والجن للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، والفيلم إخراج مروان حامد، وشارك عز البطولة كريم عبد العزيز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود وغيرهم من الفنانين.