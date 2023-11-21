"المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني" ندوة بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام في الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان "المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني"، وذلك كجزء من الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تحت إشراف قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة برئاسة الدكتور أحمد يحيي، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك".

وأقيمت الندوة بمقر الوحدة المحلية لقرى المنيرة بالخارجة، وشارك فيها أهالي القرية وتوابعها والعاملين بالوحدة المحلية والإدارات التابعة والعاملين بالمدارس التابعة للوحدة. وحضر الندوة أحمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية، وقام بإدارة اللقاء جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل، تحت إشراف دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام.

وأكدت دعاء سعد رزق، مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد علي أهمية المشاركة الفعالة والمسؤولة في العملية الديمقراطية لاختيار الرئيس الذي يعكس تطلعات الشعب ويسهم في تحقيق رؤية مستقبلية مشرقة لمصر في عملية الانتخابات الرئاسية ودور الشعب في تحديد مستقبل البلاد

وأشارت دعاء، إلى أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الجهات المحلية تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتوعية الناخبين بأهمية اختيار الرئيس المناسب الذي يمثل تطلعاتهم ويعمل على تحقيق تنمية شاملة واستقرار البلاد.

وأعربت دعاء سعد رزق، عن تقديرها للهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيي على جهودهم في التوعية والتثقيف السياسي وتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين

ولفت إلى أن مركز النيل للإعلام سيستمر في تنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية المشابهة في المستقبل، بهدف توعية وتثقيف المواطنين بأهمية دورهم في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الانتخابي في المجتمع.

وأوضح جريس شنودة الإعلامي بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أهداف الحملة، والتي تتمثل في تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات وحثهم على النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت، كونه حقًا وواجبًا وطنيًا، وأن ذلك ينعكس على أمن واستقرار الدولة واستكمال المؤسسات كما شكر الحضور الذين حضروا الندوة، بالإضافة إلى أحمد عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية، على تفاعلهم ومشاركتهم في الندوة.

وأكد داود قنديل سكرتير عام المحافظة المساعد السابق عن حب الوطن وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كجزء من رد الجميل للوطن، وضرورة غرس هذه القيم في الأبناء. وأوضح عدة نقاط، منها أهمية المشاركة الإيجابية كحق وواجب وطني، وأهمية المشاركة السياسية في تأسيس مكونات الدولة، ودور المواطن الفاعل تجاه وطنه، ودور مصر الرائد على المستوى العربي والقاري والدولي، وأن مصر دولة ديمقراطية بنيت على فصل السلطات، وخطورة التشاؤم وعدم المشاركة على الأمن القومي.

وتمت مناقشة موعد الانتخابات الرئاسية وعدد الأيام وأسماء المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة