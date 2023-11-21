رمسيس وذهب الفراعنة| معرض يكشف عشق العالم للحضارة المصرية وانعكاسه على السياحة

ملك الملوك وأعظم الحكام، صاحب أطول فترة في حكم مصر، وأكثر الحكام إنجازًا وبناءًا للدولة المصرية، الملك رمسيس الثاني الذي يطوف معرضه "رمسيس وذهب الفراعنة" دول العالم، ويستقر الآن في محطته الرابعة سيدني باستراليا، وذلك بعد مدينتي هيوستن وسان فرانسيسكو الأمريكيتين ثم العاصمة الفرنسية باريس.

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يحقق "رمسيس وذهب الفراعنة" نجاح باهر في سيدني وذلك بعد نفاذ التذاكر الخاصة بشهر نوفمبر كافة، وهو ما يؤكد انبهار الشعب الاسترالي بآثار الملك رمسيس الثاني وعشقهم للحضارة المصرية القديمة.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المنعقد الآن في مدينة سيدني باستراليا والمقرر استمراره حتى 19 مايو 2024، حظى بإقبال وحضور غير عادي من الشعب الاسترالي وحضر الافتتاح كبار رجال الدولة والجالية المصرية ووسائل الإعلام والقنصل المصري والوفد، إذ أحدث ضجة كبيرة، وذلك لتفرده وتميزه الشديد.

وأضاف بدران في تصريحه لـ"الوفد"، أن المعرض يضم 182 قطعة أثرية من أهمهم تابوت الملك وهو لأول مرة يخرج في معارض دولية بعد سفره لفرنسا، فضلًا عن التماثيل الكاملة والنصفية واللوحات والكتل الحجرية الملونة والمزخرفة وأدوات التجميل النادرة ومجموعة التوابيت الخشبية الملونة بألوان زهرية وعليها نقوش باللغة المصرية القديمة وقناع مذهب يرجع للأسرة الـ 21، يوازي القيمة الفعلية لقناع توت غنخ آمون، بالإضافة لعرض المالتي ميديا الذي يعرض الفترة التاريخية للملك رمسيس الثاني وأهم المعابد التي شيدها والمقبرة الخاصة بزوجته الملكة نفرتاري جميلة الجميلات.

وأوضح أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، أن الملك رمسيس حكم مصر 67 سنة تميزوا بالإبداع والبناء والتشيد، إذ كان ملك مُشيد وكثير الإنجازات، ومصر في عهده كانت إمبرطورية قوية، مضيفًا: يطلق عليه بطل الحرب والسلام وكان قائد عسكري مُحنك قاد الجيش المصري بفرقه الأربعة في معركة فاصلة وهي معركة قادش، إذ خرج رمسيس الثاني بالجيش المصري المنتصر والتقي بالحيثين في معركة قادش، وبعد 16 عام تمت معاهدة السلام مع الحيثين.

وأكد أن العالم كله يهتم بالملك رمسيس الثاني لتاريخه الكبير وإنجازاته الضخمة، لذا أحدث معرضه ضجة واهتمام كبير جدا بالخارج، فهو من أعظم ملوك مصر وخامس الحكام والأكثر تأثيرًا في العالم كله، لذا فهو مسار جدل دائم ومحط للإبهار والأبحاث العلمية.

واختتم: معرض رمسيس وذهب الفراعنة، سيكون له تأثير كبير في الحركة السياحية خاصة من الدول التي زارها المعرض وهي أمريكا وفرنسا واستراليا، فهو يعد بمثابة فاتح الشهية للأجانب لزيارة مصر والتعرف على أثارها.