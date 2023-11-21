استئناف حركة الملاحة في سواحل البحر المتوسط بكفر الشيخ

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الثلاثاء، أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط، بنطاق المحافظة، وإستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

ولفت محافظ كفرالشيخ، إلى إنتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس وإنطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أن تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم، فيما وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من إستقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وكلف نورالدين، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بإستمرار حالة الإستعداد لمتابعة الخدمات وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.