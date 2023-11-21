بايرن ميونخ ينوي التعاقد مع هدفه القديم

مازال نادي بايرن ميونخ الألماني مهتما بالتعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فريق فولهام بعدما فشل في إتمام الصفقة في الصيف الماضي.





كان بالينيا قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ رغم وصوله إلى مدينة ميونخ، وخضوعه للكشف الطبي لكن فشلت الصفقة بعدما لم ينجح نادي فولهام بالتعاقد مع لاعب بديل له.



أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن بايرن ميونخ مازالت لديه رغبة في ضم بالينيا في الميركاتو الشتوي المقبل، ولدى النادي البافاري نية للتعاقد معه، لكن لم يتوصلا لإتفاق حتى الأن عكس مصادر آخرى أكدت توصلهم لإتفاق نهائي.



يرفض نادي بايرن ميونخ دفع المبلغ المطلوب من فولهام الذي طلب مبلغ 6-65 مليون يورو، ولن يدخل مسوؤلو النادي اللندني في مفاوضات مع فولهام حتى اللحظة.



بالينيا يحلم بقميص بايرن ميونخ



يرغب بالينيا في ارتداء قميص بايرن ميونخ، رغم تجديد اللاعب عقده مع فولهام مؤخرا يمتد حتى صيف 2028.



أشارت التقارير الصحفية أن الصفقة في الميركاتو الشتوي ستكلف نادي بايرن ميونخ مبلغ أقل من المطلوب من النادي اللندني.

