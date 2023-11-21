أحكام واجبة النفاذ

رغم صدور حكم حضورى لصالحي فى القضية رقم 3701 لسنه 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس ابوالنمرس برقم 7544 لسنة 2023 بالحبس شهرين وكفالة مائتى جنيه لصالحي ضد المدعو/ محمد محمد صادق – والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الاحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث ابوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اى اجراء بشان القاء القبض على المتهم وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد في حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم وقبل ان يضيع حقى اناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة ابوالنمرس وإدارة تنفيذ الاحكام بتنفيذ الحكم حتى اشعر بالامن والامان.





حمزاوي مرزوق حمزاوي

ابوالنمرس الجيزة