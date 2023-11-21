الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتوعية وتثيقف الناخبين

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

توقع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، في السادسة مساءً بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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غدًا.. الوطنية للانتخابات تفصل في اعتراضات المرشحين على منصب رئيس الجمهورية

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستقبل وزيرة الهجرة لبحث آليات تصويت المصريين في الخارج

يأتي ذلك في إطار توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

في السياق تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسة 2024 المقرر إجراؤها في الداخل أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

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