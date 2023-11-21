الوطنية للانتخابات توقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتوعية وتثيقف الناخبين

توقع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، في السادسة مساءً بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة، برتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

في السياق تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسة 2024 المقرر إجراؤها في الداخل أيام 1 و2 و3 من ديسمبر القادم وفي الداخل أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.