حملات رقابية على مخابز الشرقية وتحرير محاضر للمخالفين بمنيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام قطاع تموين الجنوب برئاسة عاطف عراقي بالإشتراك مع إدارة تموين منيا القمح برئاسة علي عبد المحسن بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له.

وأسفر جهود الحملة التفتيشية على تحرير المحضر رقم 35794 جنح منيا القمح ضد صاحب مخبز بلدى مدعم بقرية المحمدية، لتجميع دقيق بلدي مدعم استخراج، وتم التحفظ على 6 شكائر دقيق بلدى مدعم.

كما تم تحرير تقرير مخالفة ضد صاحب مخبز بلدى مدعم بقرية كفر الدير لتصرفه فى عدد 3 شكائر دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء، وتقرير مخالفهطة آخر ضد صاحب مخبز بلدى مدعم بقرية كفر موسى جاويش لتصرفه فى عدد 2 شيكارة دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

كما تم تحرير تقرير مخالفة ضد عدد من أصحاب المخبز البلدية المدعمة بقرى كفر الدير وسنيطة ابوطوالة وكفر عبدالله لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.