الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

المالكي: السعودية تعمل على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية بشكل سريع

رياض المالكي
رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل سريع وفوري على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية.

txt

رياض المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى فلسطين

وأشاد المالكي  في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) اليوم الثلاثاء - بدور السعودية ومسؤوليتها وقيادتها للقمتين العربية والإسلامية، مضيفا أن "المملكة تعمل الآن بشكل حثيث وسريع وفوري على تطبيق مخرجات القمة العربية الإسلامية" مشيرا إلى دور الصين بشأن القضية الفلسطينية.. قائلا: "إن المباحثات مع الجانب الصيني كانت مفصلة عن الوضع في فلسطين، وعما يقوم به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على الشعب الفلسطيني".

 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد طالب - أمس الاثنين - خلال اجتماع بين وزير الخارجية الصيني ووزراء دول عربية وإسلامية، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية.

مواد متعلقة

السعودية..اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي

السعودية تستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

رياض المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى فلسطين
الجريدة الورقية