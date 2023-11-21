حجازي جاهز للمشاركة مع الاتحاد السعودي

أصبح الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، جاهزا للمشاركة في مباراتي العميد المقبلتين أمام أجمك الأوزبكي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.



وبات قرار مشاركة حجازي مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة في يد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للعميد، الذي تولى قيادة الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.



وتعافى حجازي من الإصابة التي تعرض لها بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة التتويج ببطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع الدولي المصري على آثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.



وبدأ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مهامه مع الاتحاد أمس الإثنين وقاد مران العميد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مقر النادي السعودي.



ويستعد الاتحاد لمواجهة الإتفاق يوم الجمعة المقبلة في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 24 نقطة بعد خوض 13 مباراة حقق الانتصار في 7 مباريات، وتعادل في ثلاث وخسر مثلهم.