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مدبولي: أطمئن المصريين.. أي تهديد للسيادة المصرية سيكون الرد حاسم
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائب سيناء: على إسرائيل وحماس وقف الحرب.. المستقبل مظلم

النائب ابراهيم ابو
النائب ابراهيم ابو شعيرة

أكد النائب ابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء ، أن ما يحدث الان في غزة الهدف منه دخول الفلسطينيين الي سيناء ، واضاف :"كلنا نعلم ما الحقته مصر باسرائيل من هزيمته في اكتوبر".
 

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الاحتلال الإسرائيلي يخوض مُواجهات عن قُرب مع حماس وسط غزة

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لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: نناقش غدا خطة الحكومة لمنع تهجير أهالي غزة

واشار خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وتابع: "ارجو من سيادتكم دخول المساعدات المتكدسة بالعريش وتقعيل الدور الدبلوماسي للضغط علي اسرائيل وحماس ووقف الحرب الدائرة الان ، وتابع :" المستقبل ظلام" فالحرب خراب ودمار".

وتابع :" بناءا عليه سيناء ما تلك من حجر ورمل وشجر وبشر ارض مصرية خالصة".

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