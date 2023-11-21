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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة يكشف موعد "تمديد" عقدى الشناوي وعبدالمنعم مع الأهلى

محمدالشناوي و محمد
محمدالشناوي و محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع الثنائي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم لتمديد تعاقدهم خلال الفتره المقبلة حتى عام ٢٠٢٨.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن تمديد تعاقد الثنائي عقب مباراه ميدياما الغاني في بطولة إفريقيا الأسبوع المقبل.

واضاف شبانة بأنه تم الإتفاق مع محمد عبدالمنعم على السماح له بالإحتراف الخارجي في حال وصول عرض مناسب له خاصة وأنه يرغب في خوض التجربة قبل منافسات كأس العالم المقبلة ٢٠٢٦.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما الغاني :

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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