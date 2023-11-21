كأس العالم للأندية فرصة موديست الأخيرة مع الأهلي

كشف الاعلامي محمد شبانه أن وكيل المهاجم الفرنسي موديست المح لمسئولي الأهلى أنه فى حالة رحيله فى يناير فإنه سيطلب مستحقاته كاملة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللاعب سيحصل على مهلة نهائية لكأس العالم للاندية ان لم يرض طموحات الاهلى فإن رحيله فى يناير هو الاقرب مشيرا ان التفاوض وقت قرار الرحيل سيكون له شأن آخر .

الأهلي "يغري" فيوتشر بـ 3 لاعبين لضم عمر كمال

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يفضل ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر عن طريق الصفقات التبادلية فقط دون دفع أي مقابل مادي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن حتى الأن تظل أسماء صلاح محسن الذي خرج من حسابات كولر وكريم نيدفيد الذي يشعر بعدم حصوله على الفرصة ويرغب في الرحيل مع خالد عبد الفتاح هم الاقرب ولكن سيكون رحيلهم من الاهلى على سبيل الاعارة على ان ينضم عمر كمال للاهلى فى يناير المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ميدياما الغاني :

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.