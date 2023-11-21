12 معلومة عن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

تمثل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة والسكان، صرحًا طبيًا ضخمًا يكشف توجه الجمهورية الجديدة نحو تطوير الخدمات الطبية والعلاجية، لتكون مواكبة لأعلى معايير الجودة لتضمن للمواطن المصرى حياة صحية كريمة.

ويعد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، أول مستشفى فى مصر يشمل أضخم تجهيزات طبية لعلاج المنتفعين بالتأمين الصحى، وكذلك استقبال الطوارئ وجميع من يلتمس الرعاية الصحية على مدار الساعة.

ويحوي المستشفى بين جدرانه أضخم أقسام للرعاية المركزة والطوارئ وتجمعًا للعيادات الطبية لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية من خلال استشاريين على أعلى مستوى من الكفاءة.

معلومات عن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

1- مبني على مساحة 25 ألف متر مربع ومكونة من 11 مبنى.

2- يحتوى على 223 سريرًا، بالإضافة إلى 34 سرير رعاية مركزة.

3- يوجد به 13 حضانة ورعاية متوسطة بطاقة 16 سريرًا.

4- الأقسام الداخلية تشمل 95 سريرًا وبه 5 أجنحة للإقامة الطبية المميزة.

5- يتضمن 14 سرير عزل و25 سريرًا للغسيل الكلوى و8 غرف عمليات.

6- يوجد به وحدة مناظير للجهاز الهضمى علوي وسفلي

7- يغطى كافة التخصصات الطبية والعلاجية.

8- يعمل على مدار الساعة ومحدد به مسارات دخول وخروج المرضى

9- مصمم لتتحول إلى مستشفى عزل فى أى وقت لمواجهة الجوائح.

10- جميع مواد البناء التى بالمستشفى مضادة للبكتيريا.

11- الأول من نوعه الذى لا يقوم باستخدام الورقيات بمعنى أنه مميكن بالكامل.

12- يتم تسجيل وتخزين البيانات الخاصة بالمرضى عبر نظام HIS

يذكر أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل النواة الطبية الأولى لأكبر مدينة طبية فى إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين فى الجمهورية الجديدة، وفقا لأفضل معايير الجودة.