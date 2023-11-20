الإثنين 20 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا فلسطينيا من المبتسرين إلى مستشفى العاصمة الإدارية

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الإثنين، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، إلى معبر رفح البري، وتم نقلهم إلى المستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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