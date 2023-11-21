بدران: برامج الغناء المواهب تصقل المعرفة من مختلف أنحاء الوطن العربي

أكد صانع محتوي بدر المالكي الشهير بـ بدران أن برامج اكتشاف المواهب الغناء تلعب دوراً هاماً في صقل المعرفة واكتساب الخبرات، والبحث عن مواهب من مختلف أنحاء الوطن العربي لإثراء الساحة بإبداعات جديدة في عالم الفن.

تابع بدر المالكي الشهير بـ بدران أن البرامج التي تم عرضها في السنوات الأخيرة سواء في الإمارات أو الوطن العربي، من بينها "الزمن الجميل" و"آراب جوت تالانت" و"آراب أيدول" و"سعودي أيدول" قد نجحت في إظهار مواهب لديها من الامكانات والقدرات التي تؤهلها لدخول الساحة الفنية بقوة، كما لعب أعضاء لجنة التحكيم دوراً مهماً في صقل هذه المواهب من خلال آرائهم ونصائحهم، لاسيما أنهم لديهم مسيرة حافلة وخبرة طويلة في هذه المجال.

وفي السياق نفسه صرح صانع محتوي بدران أنها تفكر في تحضير أحد البرامج التليفزيونية الجديدة لاكتشاف المواهب، والذي من المقرر عرضه خلال العام المقبل، وسيكون من نوعية البرامج التي تكشف المواهب العربية في إبداعات مختلفة وليس فقط الغناء، موضحة أنها بدأت تجهيز سكريبت لأولى حلقات البرنامج.

أوضح الـمُطرب بدر المالكي الشهير بـ بدران،موسيقاه لأشهر أغـاني تم تقديمها في المـهـرجـانات الـعربيـة بالإضافة لمعزوفته الجديدة بعنوان «شوق وقـرب»، والتي حققت شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي وموقع الـفيديـو الـشهير يـوتيـوب.

يذكر أن معـزوفة بدران الـجديـدة تُعد تـوليفة فـريـدة من الألحـان والإيقـاعـات الـمُبتكـرة، حيث حازت على إعجاب جمهـور الـموسيقـى الـعـربية، وأظهرت مهاراته في تجسيد تجـربة مـوسيقية استثنائية.