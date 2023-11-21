3 فئات الأكثر تضررًا من نشاط الرياح بالآونة الأخيرة.. تعرف عليها

تشهد العديد من المحافظات في مصر موجة من التقلبات الجوية، في الساعات الأخيرة صاحبها سقوط الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتُجدر الإشارة إلى أن الرياح المحملة بالأتربة، تؤثر بالسلب على عدد من فئات المجتمع، وهم الأطفال خاصة مرضى الحساسية، وكبار السن، وكذلك من قاموا بإجراء عمليات تصحيح إبصار.

3 فئات متضررة

لذا وجه استشاري طب وجراحة العيون، أولياء أمور الأطفال بالمدارس من حركة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، على أطفالهن مصابين بحساسية العين، وكبار السن ومن قاموا بإجراء عملية تصحيح الابصار، عليهم المكوث فى البيت فى هذا اليوم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات".

الاحتياطات اللازمة أثناء العواصف الترابية

ووجه الأطباء بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي ضرر قد يحدث أثناء العواصف الترابية.

- تعقيم اليدين باستمرار باستخدام المياه والصابون ولمدة 20 ثانية، مع مراعاة عدم ملامسة العين حتى لا تنتقل إليها عدوى.

- الالتزام باستخدام قطرات طبية معقمة ومرطبة تحت استشارة الطبيب ووفقًا للحالة وذلك فى حال إصابة العين باحمرار أو التهاب شديد.

- الحرص على غسل العين باستمرار بالماء الفاتر، ومن الممكن أيضًا عمل كمادات للعين باستخدام الماء الفاتر أيضًا.

- ينصح مرضى حساسية العين بارتداء النظارة الشمسية في حال نزولهم من المنزل فى وجود العاصفة الترابية لحمايتهم من الغبار والأتربة التي قد تؤثر سلبًا على العين.