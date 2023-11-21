الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تسريع دخول المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزه

 

بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الثلاثاء مع وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أندرو ميتشل، الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة وسبل تسريع دخول المساعدات إليها.

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إندونيسيا ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة

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وزير الخارجية يستعرض دور مصر في إدخال المساعدات إلى غزة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضا -خلال اللقاء المنعقد على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي في لندن- الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشئون الإنسانية والإغاثية، وخصوصًا الشراكة الإستراتيجية في المجال الإنساني.

وأشاد أندرو ميتشل بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني (مركز الملك سلمان للإغاثة) في مختلف دول العالم، منوهًا بالمشاركة الفاعلة للمركز في أعمال القمة.

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