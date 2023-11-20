إندونيسيا ترسل الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة

أرسل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية بوزن 21 طنا مخصصة للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

وقال ويدودو خلال مراسم إرسال المساعدات في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية بجاكرتا، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية - "الحمد لله، سنرسل اليوم دفعة أخرى من المساعدات بوزن 21 طنا لإخواننا وأخواتنا في غزة بطائرتين".. وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يستجب صراحة لدعوة إندونيسيا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وعقد الزعيمان اجتماعا في البيت الأبيض في 13 من الشهر الجاري، قبل مشاركتهما في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.. وقال الرئيس الإندونيسي: "في هاتين المناسبتين، أكدت بشكل مباشر على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء الفظائع التي تحدث في غزة".

وعلى الرغم من عدم رد بايدن بشكل مباشر على التوصيات التي قدمها، أعرب جوكوي عن التفاؤل بأن الرئيس الأمريكي سيأخذ التوصيات في الاعتبار عند صياغة سياسات للرد على القضايا الفلسطينية الإسرائيلية.