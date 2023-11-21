الصحة الفلسطينية: إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّها أجلت نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة.

المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.