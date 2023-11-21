الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة الفلسطينية: إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة

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منظمة الصحة العالمية: انتشار الجرب والحصبة بين الأطفال في غزة

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّها أجلت نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة.

 المستشفى الإندونيسي

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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