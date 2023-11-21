الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان في غزة

غزة
غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مربعًا سكنيًا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

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نشرة أخبار التوك شو.. مجلس النواب يناقش منع تهجير أهالي غزة لسيناء

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منظمة الصحة العالمية: انتشار الجرب والحصبة بين الأطفال في غزة

 

إجلاء 100 جريح

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أعلنت إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تبادل المحتجزين

وكانت تل أبيب، أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين.

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