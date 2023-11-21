غياب الرقابة فى الأسواق يرفع الأسعار "كل محل بسعر مختلف"

ارتفاع الأسعار فى الأسواق.. شهدت العديد من المحلات ارتفاع كبير فى اسعار السلع الغذائية بالعديد من المناطق فى القاهرة مما يشير الى غياب الرقابة عليها حيث يقوم كل محل ببيع السلعة بسعر مختلف.

اتفقت الحكومة ، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

المبادرة التي بدأ تطبيقها ، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.

يأتى ذلك للتأكيد على أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.

الوفد قامت بجولة فى الاسواق لرصد اسعار العديد من السلع والمنتجات فى المحلات

ورصدت الوفد فى الجولة اسعار العديد من السلع فى القاهرة حيث اختلفت من محل لأخر

وجاء سعر كيس البن الصغير "عبدالمعبود"، في أحد المحلات بالقاهرة ٢٢ جنيه، ومحل أخر ٢٤ جنيه لنفس الكيس، ومحل أخر ٣٢ جنيه

جاءت أسعار السكر في محل ٤٥ جنيه، ومحل أخر ٤٩ جنيه، ومحل أخر ٥٥ جنيه

وجاء سعر كيلو الارز ٢٣ جنيه، ومحل أخر ٢٨ جنيه، ومحل أخر ٣٠ جنيه