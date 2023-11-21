تحصين أكثر من 5 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالأقصر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالأقصر بإشراف الدكتور فتحى سلمى، مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أنه مع انتهاء أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام ٢٠٢٣، بلغت إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة ٥٠٤٢٦ وبياناتها كالتالى:

١- إجمالي أعداد الأبقار المحصنة ٢٢٠٩٤ بقرة.

٢- إجمالى أعداد الجاموس المحصنة ٤٨٠٢.

٣- إجمالي أعداد الأغنام والماعز المحصنة ٢٣٥٣٠.

وأوضح بيان للمديرية أنه تمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر.

وتم تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها وتنفيذ أعمال التقصى والترصد الوبائي، بالإضافة إلى مرافقة أطباء الإرشاد البيطرى لجان التحصينات لتوعية المربيين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.