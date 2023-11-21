التلباني والبنداري يحصدان ذهبية الجمهورية للمصارعة الروماني بدمياط

اقتنص اللاعبين سيف هشام التلبانى ذهبية المركز الأول على مستوى الجمهورية

وفارس السيد البنداري فضية المركز الثانى علي مستوى الجمهورية ، نجوم مصارعة منتخب مصر، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، الميدالية الذهبية ، بمنافسات ببطولة الجمهوريه للمصارعة لمنتخبات المصارعة الرومانية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ،والدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

وقال الكابتن علي ابو محمد المدرب العام ، إن اللاعبين سيف هشام التلبانى حقق ذهبية المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفارس السيد البنداري فضية المركز الثانى علي مستوى الجمهورية هم أبناء مدرسة فارسكور الاعدادى بنين و أبناء أكاديمية إعداد الابطال بقيادة الكابتن علي ابو محمد وحصولهم علي المراكز الأولي ببطولة الجمهوريه للمصارعة حدث لم يحدث منذاكثر من 22 عاما فعلها الذئب برجوعه إلي بساط المصارعة بتعب وشغل أكاديمى وعلمى ليرفع بشأن اللاعب إلي المحافل الدولية وإشراف تدريبي مخضرم مع اللاعبين الكابتن منير علي ابو محمد وإشراف مدرس التربية الرياضية الكابتن رامى حسن أبو محمد حيث يتم

تكريم الابطال من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بداية الاسبوع القادم حيث حققوا بالبطولة فوزاً غالياً فى ظل المنافسة القوية بالبطولة يفخر به أبناء المشروع القومي بدمياط، مؤكداً دعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الرياضة بدمياط للاعبي منتخب مصر للمصارعة، ابطال مدينة فارسكور ولقائه به قبيل توجههم إلى المشاركة بالبطولة ، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

و قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط ، أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمام ودعم كبير للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لاكتشاف الموهوبين رياضياً، والعمل على إعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة في مختلف البطولات، إضافة إلى ما يمثلونه من نواة للاعبين الواعدين للأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية، هذا وقد خضع اللاعبون لمعسكراً تدريبياً تجهيزاً لمنافسات البطولة في المصارعة الحرة والروماني، وتم اختيار أفضل العناصر من اللاعبين أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في رياضة المصارعة للمنافسة بقوة على ميداليات بطولة الجمهورية .كما أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته بفوز الابطال سيف هشام التلبانى ذهبية المركز الأول على مستوى الجمهورية

فارس السيد البنداري فضية المركز الثانى علي مستوى الجمهورية

بالبطولة متمنيا دوام التقدم للاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمدينة فارسكور مقدما التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي، الكابتن علي ابو محمد وللجهاز الإدارى بمركز فارسكور ابطال واعدين ومدرب البطل كابتن منير علي ابو محمد والكابتن رامى حسن أبو محمد



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